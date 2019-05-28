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Зеленський ініціює подання законопроекту про референдум

Новини » Політика    28.05.2019 - 00:04
Зеленський ініціює подання законопроекту про референдум
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Украъна)

Загалом у команді президента напрацьовано вже кілька законодавчих ініціатив

Президент України Володимир Зеленський у подальшому ініцюватиме прийняття  низки законопроектів, які вже розроблені та готові до внесення у парламент. Зокрема, це законопроект про референдум, заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає кореспондент РБК-Україна

Так, блок напрацьованих ініціатив включає проект про відкликання народних депутатів та законопроект про проведення референдуму.

"Ми будемо напрацьовувати і подавати в парламент і інші ініціативи, які знайшли підтримку в програмі президента. Це, насамперед, питання, які пов’язані з прямою демократією, яка існує у всьому світі; питання імпічменту президента; питання відкликання народних депутатів, яке не можна зробити. Це питання референдуму", - сказав Стефанчук. 

За його словами, серед пропозицій президента буде законопроект про законодавче вето. 

"Це і питання накладення законодавчого вето, коли народ повинен вирішувати, чи підходить це закон, чи ні. Це питання впливу народу на владу. Окрім того, буде великий блок антикорупційних законопроектів. Адже ми ми тільки проголошуємо боротьбу з корупцією, але до цих пір немає реального механізму впливу на корупціонерів, немає реальних посадок…У нас є напрацьований цілий блок таких законопроектів, які ми готові внести. Але куди внести?", - додав представник президента у Раді.

Нагадаємо, також Стефанчук повідомляв, що Володимир Зеленський внесе законопроект про відповідальність депутатів Верховної ради за "кнопкодавство".

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