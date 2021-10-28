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Названо найбільшу зону карантину в Україні: перелік областей

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Київ, Четвер 28 жовтня 2021 09:22
Названо найбільшу зону карантину в Україні: перелік областей Фото: у "помаранчевій" зоні найбільше областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

"Помаранчева" зона карантину є найбільшою в Україні. В "червону" зону входять вісім областей, а в "жовту" - три.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

"Червона" зона

В зону з найжорсткішими обмеженнями входять:

  1. Дніпропетровська,
  2. Донецька,
  3. Запорізька,
  4. Одеська,
  5. Сумська,
  6. Херсонська,
  7. Рівненська,
  8. Миколаївська.

"Помаранчева" зона

До цієї зони входить найбільше українських областей. У неї входять:

  1. Київ,
  2. Волинська область,
  3. Житомирська (з 30 жовтня "червона"),
  4. Івано-Франківська (з 30 жовтня "червона"),
  5. Київська (з 30 жовтня "червона"),
  6. Луганська (з 30 жовтня "червона"),
  7. Львівська(з 30 жовтня "червона"),
  8. Тернопільська,
  9. Харківська,
  10. Хмельницька (з 30 жовтня "червона"),
  11. Черкаська,
  12. Чернівецька,
  13. Чернігівська (з 30 жовтня "червона"),
  14. Полтавська.

"Жовта" зона

Ця зона карантину стала найменшою. У ній перебуває три області:

  1. Кіровоградська,
  2. Закарпатська,
  3. Вінницька.

Названо найбільшу зону карантину в Україні: перелік областей

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