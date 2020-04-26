Названа причина загорання та ім'я загиблого при пожежі вантажівки Міноборони

При пожежі вантажівки Міністерства оборони у Львівській області загинув старший солдат Юрій Горбик, а причиною загоряння стало коротке замикання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 53 окремої механізованої бригади.

Як повідомляється, Горбик не раз був у зоні ООС. При пожежі вантажівки також отримав опіки його товариш, за життя якого зараз борються лікарі.

"Сьогодні в результаті короткого замикання загорівся автомобіль, у якому перебували двоє військовослужбовців. На жаль, старший солдат Горбик Юрій загинув. Інший військовослужбовець отримав опіки всього тіла - за його життя борються лікарі", - йдеться в повідомленні.

У бригаді поінформували, що Горбик служив у них 3 роки й не раз бував на ротації в зоні проведення ООС.

"Він був справжнім фахівцем, відповідальним військовослужбовцям і товаришем з великої літери. Нам його не вистачатиме. Приносимо щирі співчуття і розділяємо біль втрати з рідними та близькими. Вічна пам'ять воїну", - йдеться в повідомленні.

Фото: Юрій Горбик (facebook.com/53brigade)

Нагадаємо, 26 квітня вночі у Львівської області сталася пожежа у вантажному автомобілі "ЗІЛ 131". В результаті один чоловік загинув, а один отримав опіки тіла.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області на військовому полігоні знайшли застреленого курсанта. У курсанта виявили вогнепальне поранення грудей.