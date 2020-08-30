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На акції протесту в Мінську вже затримали 125 осіб, - МВС Білорусі

Мінськ, Неділя 30 серпня 2020 16:24
На акції протесту в Мінську вже затримали 125 осіб, - МВС Білорусі
Фото: акція протесту в Мінську (TUT.BY)
Автор: Юлія Струк

Міністерство внутрішніх справ Білорусі інформує, що на акції протесту в Мінську затримали вже 125 осіб. Такі дані через дві години проведення акції.

Про це повідомляють РІА Новини.

"Станом на 16.00 в Мінську затримані 125 громадян, щодо яких розпочато адміністративний процес за участь у несанкціонованих масових заходах", - зазначила прес-секретар білоруського міністерства.

Вона додала, що правоохоронці вжили необхідних заходів для підтримання порядку і забезпечення громадської безпеки.

"Задіяна спеціальна техніка і спецзасоби по призначенню", - заявила представник МВС республіки.

Крім того, TUT.BY також пише, що силовики в Мінську почали затримання учасників акції опозиції у центрі міста. За даними порталу, правоохоронці вибірково затримують чоловіків, вони не чинять опору.

Крім того, в ГУМі в Мінську ОМОН затримав кілька десятків чоловіків.

При цьому "Радіо Свобода" також повідомляє про затримання активістів, проте, за даними видання, учасники протесту намагаються цьому протистояти і відбивати затриманих.

"Демонстранти перекривають дорогу машинам ОМОНу", - пише видання.

Нагадаємо, в суботу, 29 серпня, на акціях протесту в Білорусі затримали 29 осіб.

Як писало РБК-Україна, майже на початку акції протесту стало відомо про затримання мінімум однієї людини.

Підкреслимо, в центр Мінська ще до початку акції стягнули техніку і значну кількість бійців ОМОНу.

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