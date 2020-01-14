Названа причина прориву труби біля Ocean Plaza

Фото: місце прориву труби (facebook.com/e.opanasenko)

Трубопровід був побудований в 1987 році

Прорив тепломагістралі біля торгово-розважального центру Ocean Plaza у Києві стався тому, що вона відпрацювала нормативний термін експлуатації. Про це заявив начальник відділу експлуатації теплових мереж КП "Київтеплоенерго" Олександр Пелипишин, передає кореспондент РБК-Україна.

Пелипишин зазначив, що до цієї тепломагістралі підключені близько 3 тисяч споживачів, які залишилися без опалення. Але їх сьогодні вранці підключили.

"Сталося пошкодження теплової магістралі діаметром 1000 мм, цей трубопровід побудований в 1987 році, він вже відпрацював нормативний термін експлуатації, і тому відбулося таке пошкодження", - заявив він.

Опубліковано КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" Вівторок, 14 січня 2020 р.

Нагадаємо, справу про прорив труби біля ТГЦ Осеап Plaza перекваліфікували на ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

РБК-Україна писало, що вчора в Києві відбувся прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту. В результаті події постраждали 10 осіб, з яких 5 досі в лікарні.

В "Київтеплоенерго" заявили, що ліквідацію пошкодження біля ТРЦ " Осеап Plaza після прориву труби завершать за добу - вранці 15 січня. Зварювальні роботи будуть завершені сьогодні опівночі, після чого почнеться відновлення асфальтового покриття на проїжджій частині.