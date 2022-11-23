Названа причина проблем с интернетом по Украине

Массированный ракетный обстрел РФ украинских городов привел не только к блэкауту в большинстве регионов страны, но и к падению интернет-трафика. Базовые станции и операторы фиксированной связи перешли на генераторы, из-за чего происходит перегруз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.