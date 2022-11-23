Названа причина проблем с интернетом по Украине

Массированный ракетный обстрел РФ украинских городов привел не только к блэкауту в большинстве регионов страны, но и к падению интернет-трафика. Базовые станции и операторы фиксированной связи перешли на генераторы, из-за чего происходит перегруз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Из-за массированных ракетных ударов российских террористов во многих регионах упал интернет-трафик. Экстренные отключения электроэнергии. Базовые станции и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы. Мобильные операторы, где работают вышки перегружены трафиком", - написал Федоров.
Сообщается, что команда Минцифры централизованно помогает организовать подвоз дизельного топлива и решение других операционных задач.
"Вызов, который не видела ни одна страна в сфере телекоммуникации. Как и в других сферах. Пройдем его. Четко знаем, что делать, работаем. И с каждой новой атакой будем сильнее, пока не победим", - подчеркнул Федоров.
Напомним, из-за массированных ракетных обстрелов по территории Украины, которая совершила 23 ноября, во многих населенных пунктах страны наблюдаются проблемы с Интернетом.
Кроме того, во время ракетной атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры Украины. Введены аварийные отключения электроэнергии.
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