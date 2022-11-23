Названа причина проблем з інтернетом по Україні

Масований ракетний обстріл РФ українських міст призвів не тільки до блекауту в більшості регіонів країни, але й до падіння інтернет-трафіку. Базові станції та оператори фіксованого зв'язку перейшли на генератори, через що відбувається перенавантаження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Через масовані ракетні удари російських терористів у багатьох регіонах впав інтернет-трафік. Екстрені відключення електроенергії. Базові станції та оператори фіксованого зв'язку за можливості перейшли на генератори. Мобільні оператори, де працюють вишки перевантажені трафіком", - написав Федоров.
Повідомляється, що команда Мінцифри централізовано допомагає організувати підвезення дизельного палива та вирішення інших операційних завдань.
"Виклик, який не бачила жодна країна у сфері телекомунікації. Як і в інших сферах. Пройдемо його. Чітко знаємо, що робити, працюємо. І з кожною новою атакою будемо сильнішими, поки не переможемо", - підкреслив Федоров.
Нагадаємо, через масовані ракетні обстріли по території України, що Росія здійснила 23 листопада, в багатьох населених пунктах країни спостерігаються проблеми з Інтернетом.
Окрім того, під час ракетної атаки зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.
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