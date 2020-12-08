Названа причина, чому ДФС за Сосиновича й досі залишається каральним органом для бізнесу

Фото: Дмитро Сосинович (facebook.com)

Новий керівник Державної фіскальної служби (ДФС) - виконуючий обов'язки голови Дмитро Сосинович - навряд чи зможе провести успішну реформу служби перед її ліквідацією і припинити спроби податківців "кошмарити" бізнес, оскільки сам є фігурантом кількох корупційних скандалів і має сумнівну репутацію.

Про це йдеться в статті РБК-Україна "Безуспішна ліквідація. Чому ДФС залишається каральним органом для українського бізнесу".

Як відомо, призначений на посаду керівника Державної фіскальної служби 25 листопада Дмитро Сосинович став вже сьомим за рахунком керівником ДФС з часів Євромайдана і четвертим – за президентства Володимира Зеленського.

По ідеї, Сосинович, як і низка його попередників, повинні просто "посидіти на господарстві" до тих пір, поки ДФС і податкова міліція не будуть остаточно розформовані. Але в українських реаліях, ускладнених карантином та іншими поточними проблемами, це станеться невідомо коли, тому посаду керівника ДФС досі виглядає потенційно корупціогенною.

"Особливо для чиновника, який добре розбирається в особливостях роботи українських силових та податкових структур і розуміє, які широкі можливості там відкриваються", - наголошується в статті.

Сосинович все життя пропрацював в правоохоронних органах. Кар'єру почав дізнавачем у міліції, далі працював оперативником у відділах по боротьбі з економічними злочинами, в першу чергу – у бюджетній сфері.

У рідному Миколаєві дослужився до посади заступника керівника, а після – керівника управління боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Миколаївській області. У березні 2013 року Сосинович звільнився з МВС і перейшов на роботу в контрольно-ревізійне управління Фонду соціального страхування, а пізніше - у ДФС.

У структурі фіскальної служби він перебував на керівних посадах у кількох регіонах України: Херсонській, Миколаївській та Житомирській області. На посаду начальника управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС в Житомирській області він був призначений у вересні цього року, і через кілька місяців пішов на підвищення у Київ, ставши в.о. голови усієї ДФС.

У відкритих джерелах прізвище Сосиновича неодноразово спливала в контексті різних корупційних скандалів.

"Навіть якщо подібний компромат дійсно є замовленням з боку нечесних на руку підприємців, репутаційний збиток все одно залишається. Як і сумніви в тому, що з подібним шлейфом керівництво ДФС зможе припинити нескінченний терор з боку податкової міліції. Або хоча б зробити невелику паузу", - йдеться в публікації.

Під час свого представлення на новій посаді Сосинович пообіцяв зберегти всі перспективи й всі напрацювання, які є на місцях" – і водночас забезпечити "нульову толерантність до корупції".

"Але як показує українська практика, треба вибрати щось одне: або боротьбу з корупцією або відмову від звичних "напрацювань на місцях", - резюмується в публікації.

Нагадаємо, в кінці жовтня слідчі ДБР затримали на отриманні частини хабаря у 100 тисяч доларів керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС. В цілому, він вимагав 200 тисяч доларів за повернення вилучених під час обшуку документів і закриття кримінальної справи.

Трохи раніше, на початку вересня, на хабарі у 37 тисяч доларів попався начальник управління ДФС в Тернопільській області - за цю суму він запропонував перекваліфікувати кримінальну справу проти місцевого бізнесмена на більш м'яку статтю.