У Харкові під час ремонтних робіт загинуло четверо комунальників

Фото: поліція з'ясовує обставини трагедії (РБК-Україна)

За попередніми даними, комунальники задихнулися

На проспекті Гагаріна в Харкові під час ремонтних робіт загинуло четверо комунальників. За попередніми даними, вони задихнулися.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомляється, що троє чоловіків і одна жінка задихнулися газами під час проведення ремонтних робіт у колодязі.

"Повідомлення про подію надійшло до Основ'янського відділу поліції 27 липня близько 14:15 від працівника комунального підприємства. Він повідомив, що в ході проведення ремонтних робіт на проспекті Гагаріна загинули четверо працівників", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про трагедію внесено до Єдиного обліку, поліція з'ясовує обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на двох кар'єрах у Київській і Дніпропетровській областях людей засипало піском, в результаті загинули три особи, у тому числі дитина.

Раніше також повідомлялося, що в Україні з початку липня потонули понад 200 осіб, у тому числі 22 дитини; у зв'язку з цим у Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадують про те, що безпечними для купання є тільки перевірені пляжі та водойми, в яких обстежено дно і є рятувальний пост.