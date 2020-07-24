У Харкові зіткнулися 5 автомобілів, є постраждалі

Фото: ДТП у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Тілесні ушкодження отримали 2 людини

У Харкові сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі відразу 5 автомобілів. В результаті масштабної аварії постраждали дві людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, на вулиці Гвардійців-Широнінців сьогодні зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo, Toyota RAV4, Volkswagen та Chevrolet Lacetti.

Водія Volkswagen та 27-річну пасажирку Chevrolet Lacetti госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Обставини аварії наразі з'ясовують правоохоронці, а інформацію про неї внесли до Єдиного обліку Московського відділу поліції.

Нагадаємо, через збільшення кількості летальних ДТП в Україні посилили контроль на дорогах; лише у липні в автомобільних аваріях загинули понад 150 українців.

Крім того, вчора в Дніпропетровській області перевернувся автобус з пасажирами; постраждали 15 людей, а водій транспортного засобу з місця пригоди втік.