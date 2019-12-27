Названа можлива причина авіакатастрофи в Казахстані

Авіакатастрофа в Казахстані могла статися через технічну несправність або помилки пілотів. Про це заявив заступник прем'єр-міністра Роман Скляр, повідомляють казахські ЗМІ.

Зазначимо, що в результаті катастрофи загинули щонайменше 15 людей. Серед постраждалих двоє українців, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю.

Серед загиблих випусковий редактор видання Informburo.kz Дана Круглова і командир повітряного судна.

Зазначимо, в Центр дитячої невідкладної медичної допомоги доставлені 8 дітей у свідомості з політравмами. Також в іншу лікарню доставлені 5 дорослих з політравмами. Ще в одному медичному закладі знаходяться 17 пацієнтів у вкрай важкому стані.

Також очевидці потерпілого катастрофу літака в Казахстані розповіли про авіакатастрофу. Пасажири вилазили з лайнера по обмерзлому крилу через ілюмінатор.

У свою чергу, Міністерство внутрішніх справ Казахстану почало розслідування авіакатастрофи в країні. Також за дорученням президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва створена урядова комісія на чолі з прем'єр-міністром.

Сьогодні вночі у Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей . На борту було 93 пасажири, серед них 3 дитини. І 5 членів екіпажу.