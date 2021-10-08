Стали відомі подробиці смерті Полякова в Києві

Про нові подробиці повідомили джерела РБК-Україна у правоохоронних органах.

"Так, близько 2 години ночі наші патрульні зупинили таксі за порушення ПДР, в машині був пасажир без свідомості", - повідомило РБК-Україна джерело в поліції.

Правоохоронці намагалися самі допомогти депутату Полякову, а потім прибула бригада швидкої допомоги, але врятувати його не вдалося.