Стали відомі подробиці смерті Полякова в Києві
Фото: нардеп Антон Поляков (facebook.com/anton.polyakov.98)
У Києві знайшли мертвим народного депутата України Антона Полякова. Стали відомі подробиці смерті політика.
Про нові подробиці повідомили джерела РБК-Україна у правоохоронних органах.
"Так, близько 2 години ночі наші патрульні зупинили таксі за порушення ПДР, в машині був пасажир без свідомості", - повідомило РБК-Україна джерело в поліції.
Правоохоронці намагалися самі допомогти депутату Полякову, а потім прибула бригада швидкої допомоги, але врятувати його не вдалося.
Нагадаємо, правоохоронці встановлюють обставини смерті народного депутата Антона Полякова. Остаточної причини смерті поліція не знає.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть".