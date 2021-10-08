ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Стали відомі подробиці смерті Полякова в Києві

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 08:55
Стали відомі подробиці смерті Полякова в Києві Фото: нардеп Антон Поляков (facebook.com/anton.polyakov.98)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

У Києві знайшли мертвим народного депутата України Антона Полякова. Стали відомі подробиці смерті політика.

Про нові подробиці повідомили джерела РБК-Україна у правоохоронних органах.

"Так, близько 2 години ночі наші патрульні зупинили таксі за порушення ПДР, в машині був пасажир без свідомості", - повідомило РБК-Україна джерело в поліції.

Правоохоронці намагалися самі допомогти депутату Полякову, а потім прибула бригада швидкої допомоги, але врятувати його не вдалося.

Нагадаємо, правоохоронці встановлюють обставини смерті народного депутата Антона Полякова. Остаточної причини смерті поліція не знає.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть".

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця