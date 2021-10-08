ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Києві знайшли мертвим нардепа Антона Полякова

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 08:03
У Києві знайшли мертвим нардепа Антона Полякова Фото: нардеп Антон Поляков (facebook.com/anton.polyakov.98)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві встановлюють обставини смерті народного депутата Антона Полякова. Його знайшли мертвим у Дніпровському районі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Що сталось

У поліції повідомили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

"Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті", - йдеться у повідомленні.

Оновлено: речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс в ефірі "Україна 24" уточнила, що остаточної причини смерті поліція не знає.

"Була додаткова позначка, що це раптова смерть, це попередній висновок судово-медичного експерта", - зазначила вона.

Відкрито справу

Це сталось у Дніпровському районі Києва. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "Природна смерть". Тривають слідчі дії.

Реакція

Колишній спікер Ради Дмитро Разумкова також повідомив про смерть Полякова.

"Сьогодні був знайдений мертвим народний депутат Антон Поляков. Мої співчуття рідним та близьким! Хочу вірити, що розслідування буде об’єктивним", - повідомив він на своєму Telegram-каналі.

Також народний депутат Олександр Качура написав на своєму Telegram-каналі про смерть нардепа.

"О 2:45 медиками було констатовано його смерть. Поліція почала розслідувати справу по ст. 115 КК. Тіло направлено на судово-медичну і токсикологічну експертизу", - зазначив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця