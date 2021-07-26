Названо офіційну причину екстреної посадки літака "Бєлавіа" в РФ

Літак білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" , який летів за маршрутом Мінськ - Анталія, екстрено сів у Москві через неполадки в одному з двигунів. Посадка здійснювалася з вимкненим несправним двигуном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Захід" .

Повідомляється, що під час виконання рейсу В2-9215 з Мінська до Анталії з 189 пасажирами і 7 членами екіпажу на борту на літаку Boeing 737-800 спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів.

"Відповідно до інструкцій екіпаж прийняв рішення про відключення двигуна, зниження до висоти в 8000 футів і заході на посадку в "Домодєдово", - йдеться в повідомленні

Пасажирам буде надано запасний літак.