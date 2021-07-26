Стало відомо, чому літак Belavia подав сигнал лиха
Літак Belavia рейсу Мінськ-Анталія подав сигнал лиха. Причиною може бути технічна несправність.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".
Агентство повідомляє, що екіпаж вийшов на зв'язок з диспетчерами московського авіавузла і повідомив про критичне раптове зростання температури масла в двигуні, запросивши екстрену посадку.
Лайнер знаходиться біля кордону Липецької і Тульської областей та продовжує рух на невеликій висоті в сторону Москви.
Агентство "Інтерфакс" повідомило, що спочатку екіпаж запросив екстрену посадку в Воронежі.
"Диспетчери дали дозвіл, а літак став виробляти паливо. Однак пізніше змінив курс в напрямку Москви", - йдеться в повідомленні.
Видання "ТАСС" встановило, що на борту літака "Бєлавіа", який подав сигнал тривоги, знаходяться 197 пасажирів і 7 членів екіпажу. Борт буде сідати в Домодєдово.
РБК-Україна писало, що літак білоруської авіакомпанії Belavia, що летів з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха.