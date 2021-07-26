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Стало відомо, чому літак Belavia подав сигнал лиха

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Москва, Понеділок 26 липня 2021 11:34
Стало відомо, чому літак Belavia подав сигнал лиха Фото: літак Belavia подав сигнал лиха (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Літак Belavia рейсу Мінськ-Анталія подав сигнал лиха. Причиною може бути технічна несправність.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Агентство повідомляє, що екіпаж вийшов на зв'язок з диспетчерами московського авіавузла і повідомив про критичне раптове зростання температури масла в двигуні, запросивши екстрену посадку.

Лайнер знаходиться біля кордону Липецької і Тульської областей та продовжує рух на невеликій висоті в сторону Москви.

Агентство "Інтерфакс" повідомило, що спочатку екіпаж запросив екстрену посадку в Воронежі.

"Диспетчери дали дозвіл, а літак став виробляти паливо. Однак пізніше змінив курс в напрямку Москви", - йдеться в повідомленні.

Видання "ТАСС" встановило, що на борту літака "Бєлавіа", який подав сигнал тривоги, знаходяться 197 пасажирів і 7 членів екіпажу. Борт буде сідати в Домодєдово.

Стало відомо, чому літак Belavia подав сигнал лиха

РБК-Україна писало, що літак білоруської авіакомпанії Belavia, що летів з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха.

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