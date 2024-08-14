НМТ 2024: стало известно, по какому предмету больше всего участников получили максимальные баллы

В Украине закончились все процедуры, связанные с проведением вступительных испытаний на бакалаврские программы в рамках Национального мультипредметного теста (НМТ) 2024 года.

В этом году в НМТ приняли участие и получили результаты более 283 тысяч участников. В основных сессиях теста приняли участие 265 275 поступающих, из которых 16 654 сдавали тестирование за границей. Явка на основные сессии составила 92,8% в Украине и 83,76% за границей.

Дополнительные сессии НМТ охватили более 18 тысяч участников: 17 071 человек в Украине (70,44% от зарегистрированных) и 1328 человек за границей (62,67% от зарегистрированных).

Среди участников 3417 получили хотя бы одну максимальную оценку в 200 баллов по четырем предметам. Из них 2999 поступающих достигли этого результата по одному предмету, 353 – по двум, 58 – по трем. Самый высокий результат из всех четырех предметов получили 7 участников.

Больше максимальных баллов участники тестирования получили по английскому языку – 1513 человек, по математике – 1131 участник НМТ и по украинскому языку – 606 абитуриентов.

Самые высокие результаты по НМТ (данные Украинского центра оценивания качества образования)

В то же время 14,37% участников не смогли преодолеть проходной порог, что не позволит им поступить в украинские вузы в этом году.

Все успешные участники уже поступили или находятся на завершающем этапе поступления в высшие учебные заведения. Подготовка официального отчета по результатам НМТ-2024 еще продолжается, но уже можно утвердительно сказать, что, несмотря на все трудности, тестирование было успешно проведено.