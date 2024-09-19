Названа лучшая школа Киева: свежий рейтинг
Портал Osvita.ua обнародовал рейтинг столичных заведений общего среднего образования. В него попали школы, лицеи и колледжи по результатам самых высоких мест в рейтинге школ Украины по итогам составления НМТ в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Osvita.ua .
Будущие абитуриенты сдавали НМТ в условиях военного положения. Несколько раз процесс прерывала воздушная тревога.
Как отмечает портал, ввиду формата теста и условий проведения НМТ, сравнивать рейтинг 2024 года со статистикой предыдущих лет не целесообразно.
Сообщается, что киевские учреждения среднего образования в таблице были ранжированы по рейтинговому баллу, рассчитанному на основании среднего значения баллов НМТ по всем предметам и с учетом общего количества сданных тестов выпускниками каждой школы или лицея, колледжа.
Так, "Международный лицей Глобус" стал лучшим в рейтинге.
Первая двадцатка столичных учреждений среднего образования выглядит следующим образом:
- Частная организация (учреждение, заведение) "Заведение ЗСО "Международный лицей Глобус",
- Технический лицей Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" Соломенского р-на,
- ООО "Центр образования "Оптима",
- Русановский лицей Днепровского р-на,
- Политехнический лицей Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт",
- Лицей "Престиж",
- Лицей "Интеллект",
- Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Т.Шевченко,
- Лицей "Доминанта" Днепровского р-на,
- Естественно-научный лицей №145 Печерского р-на,
- ООО "Новопечерская школа-лицей I-III уровней",
- Гимназия №178 Соломенского р-на,
- Лицей №142,
- Лицей "Научная смена",
- Киево-Печерский лицей №171 "Лидер" Печерского р-на,
- Частный ОУЗ ІІ-ІІІ ст. "Лицей "Экология и Культура",
- Гимназия "Академия",
- Лицей «Финансовый» Подольского р-на,
- Технический лицей Днепровского р-на,
- Лицей №155 Шевченковского р-на.
Что такое НМТ
Это формат вступительных экзаменов, введенный в Украине в 2022 году вместо внешнего независимого оценивания (ВНО) через полномасштабное вторжение РФ. Он состоит из трех блоков задач: украинский язык, математика и предмет выбора абитуриента (история Украины, биология, химия, физика или иностранный язык).
Тест проходит в формате компьютерного тестирования, что позволяет быстрее оценить результаты и избежать логистических проблем. НМТ стал временной заменой для поступления в высшие учебные заведения в условиях военного положения.
Стал ли НМТ в этом году сложнее – узнайте в материале РБК-Украина.
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