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Названа лучшая школа Киева: свежий рейтинг

Четверг 19 сентября 2024 20:13
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Названа лучшая школа Киева: свежий рейтинг Фото: школа (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Портал Osvita.ua обнародовал рейтинг столичных заведений общего среднего образования. В него попали школы, лицеи и колледжи по результатам самых высоких мест в рейтинге школ Украины по итогам составления НМТ в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Osvita.ua .

Будущие абитуриенты сдавали НМТ в условиях военного положения. Несколько раз процесс прерывала воздушная тревога.

Как отмечает портал, ввиду формата теста и условий проведения НМТ, сравнивать рейтинг 2024 года со статистикой предыдущих лет не целесообразно.

Сообщается, что киевские учреждения среднего образования в таблице были ранжированы по рейтинговому баллу, рассчитанному на основании среднего значения баллов НМТ по всем предметам и с учетом общего количества сданных тестов выпускниками каждой школы или лицея, колледжа.

Так, "Международный лицей Глобус" стал лучшим в рейтинге.

Первая двадцатка столичных учреждений среднего образования выглядит следующим образом:

  1. Частная организация (учреждение, заведение) "Заведение ЗСО "Международный лицей Глобус",
  2. Технический лицей Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" Соломенского р-на,
  3. ООО "Центр образования "Оптима",
  4. Русановский лицей Днепровского р-на,
  5. Политехнический лицей Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт",
  6. Лицей "Престиж",
  7. Лицей "Интеллект",
  8. Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Т.Шевченко,
  9. Лицей "Доминанта" Днепровского р-на,
  10. Естественно-научный лицей №145 Печерского р-на,
  11. ООО "Новопечерская школа-лицей I-III уровней",
  12. Гимназия №178 Соломенского р-на,
  13. Лицей №142,
  14. Лицей "Научная смена",
  15. Киево-Печерский лицей №171 "Лидер" Печерского р-на,
  16. Частный ОУЗ ІІ-ІІІ ст. "Лицей "Экология и Культура",
  17. Гимназия "Академия",
  18. Лицей «Финансовый» Подольского р-на,
  19. Технический лицей Днепровского р-на,
  20. Лицей №155 Шевченковского р-на.

Что такое НМТ

Это формат вступительных экзаменов, введенный в Украине в 2022 году вместо внешнего независимого оценивания (ВНО) через полномасштабное вторжение РФ. Он состоит из трех блоков задач: украинский язык, математика и предмет выбора абитуриента (история Украины, биология, химия, физика или иностранный язык).

Тест проходит в формате компьютерного тестирования, что позволяет быстрее оценить результаты и избежать логистических проблем. НМТ стал временной заменой для поступления в высшие учебные заведения в условиях военного положения.

Стал ли НМТ в этом году сложнее – узнайте в материале РБК-Украина.

Ранее мы сообщали какой предмет в рамках НМТ будущие абитуриенты сдали на самые высокие баллы.

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