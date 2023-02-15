Названо количество приверженцев разных религиозных конфессий в Украине

Большинство украинцев идентифицируют себя с православием (62,7%). Значительно число последователей греко-католицизма (10,2%), а также "просто христиан" (8,7%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования Центра Разумкова "Война и Церковь. Церковно-религиозная ситуация в Украине-2022".

По данным опроса, в ноябре 2022 года другие конфессии и религиозные направления представлены гораздо меньшим числом сторонников:

протестантизм - 3,7%,

римо-католицизм - 1,9%,

ислам - 0,2%,

буддизм - 0,2%,

иудаизм - 0,1%

язычество - 0,1%

Не относит себя ни к одному из вероисповеданий 11,7% респондентов.

Конфессиональное самоопределение имеет выразительную региональную специфику. Наибольшее число православных характерно для Центрального региона (в 2022 году - 75%, что заметно больше, чем в 2021 году (67%)). Несколько меньше их на Юге (69%) и Востоке (64,5%, в этих регионах не зафиксирован рост на статистически значимом уровне по сравнению с прошлым годом). В то время как на Западе страны их доля составляет всего 40%; примерно такое же число жителей Запада относят себя к греко-католицизму (36%).

Опрос проведен Центром Разумкова 4-11 ноября 2022 года среди 2018 респондентов на подконтрольной правительству территории Украины. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.