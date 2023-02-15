Как война повлияла на религиозность украинцев: данные опроса

В 2022 году доля украинцев, считающих себя верующими, выросла с 67,8% до 74,1%. Четверть респондентов заявили, что в целом стали религиознее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования Центра Разумкова "Война и Церковь. Церковно-религиозная ситуация в Украине-2022".

"С началом полномасштабной российской агрессии уровень религиозности вырос до 74%, примерно до того показателя, к которому он поднимался в 2014 году", - сказал во время презентации заместитель директора социологической службы центра Михаил Мищенко.

При этом, 26% опрошенных заявили, что после февраля 2022 года, по их самооценке, стали более религиозными и верующими людьми, чем были ранее, 4% - менее религиозными и верующими людьми, чем до войны, а 65% – что никаких изменений в них отношении к религии и вере не произошло.

Отвечая на вопрос, как изменилась частота посещения ими церкви (молитвенного дома) после начала войны, 47% респондентов ответили, что посещают церковь, которые раньше, 11% стали посещать церковь чаще, а 12,5% - реже (еще 27% ответили, что "ранее совсем не посещали и не посещают сейчас").

По данным опроса, в ноябре 2022 года число признающих себя верующим в Украине составило 74,1%, доля колеблющихся между верой и неверием составляет 12,2%. Неверующими считают себя 4,8% граждан, убежденными атеистами - 2,1%. Кроме того, безразличны к религиозным вопросам 4,5% респондентов, а 2,2% затрудняются ответить.

Опрос проведен Центром Разумкова 4-11 ноября 2022 года среди 2018 респондентов на подконтрольной правительству территории Украины. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.