ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Названа кількість прихильників різних релігійних конфесій в Україні

Новость на русском →
Україна, Середа 15 лютого 2023 15:30
Названа кількість прихильників різних релігійних конфесій в Україні Фото: більшість українців вважають себе православними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців ідентифікують себе з православ’ям (62,7%). Значним є число послідовників греко-католицизму (10,2%), а також "просто християн" (8,7%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані дослідження Центру Разумкова "Війна і Церква. Церковно-релігійна ситуація в Україні-2022".

За даними опитування, у листопаді 2022 року, інші конфесії і релігійні напрями представлені набагато меншим числом прихильників:

  • протестантизм - 3,7%,
  • римо-католицизм - 1,9%,
  • іслам - 0,2%,
  • буддизм - 0,2%,
  • іудаїзм - 0,1%
  • язичництво - 0,1%

Не відносить себе до жодного з віросповідань 11,7% респондентів.

Названа кількість прихильників різних релігійних конфесій в Україні

Конфесійне самовизначення має виразну регіональну специфіку. Найбільше число православних є характерним для Центрального регіону (у 2022 році - 75%, що помітно більше, ніж 2021 році (67%)). Дещо менше їх на Півдні (69%) і Сході (64,5%, у цих регіонах не зафіксовано зростання на статистично значущому рівні, порівняно з минулим роком). Тоді як на Заході країни їх частка становить лише 40%; приблизно таке ж саме число жителів Заходу відносять себе до греко-католицизму (36%).

Опитування проведено Центром Разумкова 4-11 листопада 2022 серед 2018 респондентів на підконтрольній уряду території України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Нагадаємо, у 2022 році частка українців, які вважають себе віруючими, зросла з 67,8% до 74,1%. Чверть респондентів заявили, що в цілому стали більш релігійними.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
До Ради надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та її чоловіка
До Ради надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та її чоловіка
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян