Названа кількість прихильників різних релігійних конфесій в Україні
Більшість українців ідентифікують себе з православ’ям (62,7%). Значним є число послідовників греко-католицизму (10,2%), а також "просто християн" (8,7%).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані дослідження Центру Разумкова "Війна і Церква. Церковно-релігійна ситуація в Україні-2022".
За даними опитування, у листопаді 2022 року, інші конфесії і релігійні напрями представлені набагато меншим числом прихильників:
- протестантизм - 3,7%,
- римо-католицизм - 1,9%,
- іслам - 0,2%,
- буддизм - 0,2%,
- іудаїзм - 0,1%
- язичництво - 0,1%
Не відносить себе до жодного з віросповідань 11,7% респондентів.
Конфесійне самовизначення має виразну регіональну специфіку. Найбільше число православних є характерним для Центрального регіону (у 2022 році - 75%, що помітно більше, ніж 2021 році (67%)). Дещо менше їх на Півдні (69%) і Сході (64,5%, у цих регіонах не зафіксовано зростання на статистично значущому рівні, порівняно з минулим роком). Тоді як на Заході країни їх частка становить лише 40%; приблизно таке ж саме число жителів Заходу відносять себе до греко-католицизму (36%).
Опитування проведено Центром Разумкова 4-11 листопада 2022 серед 2018 респондентів на підконтрольній уряду території України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.
Нагадаємо, у 2022 році частка українців, які вважають себе віруючими, зросла з 67,8% до 74,1%. Чверть респондентів заявили, що в цілому стали більш релігійними.