ua en ru
Чт, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне пытаются сломать аккаунты украинцев в Signal

Среда 15 ноября 2023 23:26
UA EN RU
Россияне пытаются сломать аккаунты украинцев в Signal Фото: российские злоумышленники пытаются сломать аккаунты в Signal (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне или другие злоумышленники пытаются сломать телефоны украинцев через мессенджер Signal.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Так, злоумышленники рассылают фишинговые сообщения под видом якобы техподдержки с целью получить доступ к мессенджеру.

"Многие военнослужащие пользуются сегодня наиболее защищенным от русных мессенджером SIGNAL. Но и здесь враг или другие злоумышленники пытаются получить доступ к вашему гаджету, персональным данным и, казалось бы, конфиденциальным перепискам!" - написали Воздушные силы.

В ВС подчеркнули, что гражданам необходимо быть бдительными и не посылать ответы на подобные запросы.

Российские кибератаки

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что украинские киберспециалисты предотвратили попытку российских спецслужб проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ.

После начала полномасштабной войны российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы и не только.

В частности, под удар попадали и страны-союзники Украины. В январе хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака
NEWS
Уникальная ситуация. Что происходит на левом берегу Херсонской области на плацдарме у ВСУ
Уникальная ситуация. Что происходит на левом берегу Херсонской области на плацдарме у ВСУ
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом