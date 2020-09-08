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Названа дата презентації нових iPhone

Купертіно, Вівторок 08 вересня 2020 18:59
Названа дата презентації нових iPhone
Фото: фірмовий магазин Apple (pixabey)
Автор: Максим Зайченко

Американська компанія Apple оголосила про дату великої осінньої презентації. Вона пройде у вівторок, 15 вересня.

Інформація вказана на офіційному сайті компанії.

Хоч Apple і не перераховує список продуктів, які будуть представлені на цьому заході, але з численних джерел відомо, що саме на ній покажуть чотири нових iPhone 12, а також інші продукти компанії.

Відзначимо, в липні Apple оголосила про перенесення випуску нових iPhone. Нові моделі, швидше за все, з'являться в жовтні, але презентують їх у вересні.

Нагадаємо, раніше Apple досягла капіталізації у 2 трильйони доларів. Вона стала першою компанією з США, якій вдалося пробити цю позначку. До цього таку позначку вдалося подолати лише одній компанії.

Також РБК-Україна писало, що Apple випустила спеціальну партію смартфонів iPhone SRD (пристрій дослідження безпеки) для хакерів.

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