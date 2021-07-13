Названа дата голосування щодо відставки Авакова і призначення нового глави МВС

"Голосувати відставку Авакова і призначення Монастирського будуть в четвер", - повідомила Кравчук.

Вона зазначила, що фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Монастирського на пост глави МВС. "Фракція буде підтримувати його кандидатуру", - уточнила нардеп.

Монастирський в свою чергу повідомив, що в четвер, 15 липня, відбудеться голосування щодо відставки Авакова. Обирати нового главу МВС будуть в п'ятницю, 16 липня.

"Завтра профільний комітет розгляне заяву Авакова, післязавтра буде голосування по відставці, і, ймовірно, в п'ятницю буде ще одне засідання комітету, і відповідно розгляд подання на призначення міністра внутрішніх справ", - сказав він в ході брифінгу.