Названа дата голосування щодо відставки Авакова і призначення нового глави МВС

Голосування у Верховній раді щодо відставки Арсена Авакова, який написав заяву про звільнення, а також за кандидатуру на пост глави МВС України Дениса Монастирського пройде в четвер, 15 Липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови фракції "Слуга народу" Євгена Кравчук.
"Голосувати відставку Авакова і призначення Монастирського будуть в четвер", - повідомила Кравчук.
Вона зазначила, що фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Монастирського на пост глави МВС. "Фракція буде підтримувати його кандидатуру", - уточнила нардеп.
Монастирський в свою чергу повідомив, що в четвер, 15 липня, відбудеться голосування щодо відставки Авакова. Обирати нового главу МВС будуть в п'ятницю, 16 липня.
"Завтра профільний комітет розгляне заяву Авакова, післязавтра буде голосування по відставці, і, ймовірно, в п'ятницю буде ще одне засідання комітету, і відповідно розгляд подання на призначення міністра внутрішніх справ", - сказав він в ході брифінгу.
Нагадаємо, раніше Аваков підтвердив, що подав у відставку, а на сайті МВС опублікували його заяву.
Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував обійняти посаду міністра внутрішніх справ народному депутату Денису Монастирському.
Як писало РБК-Україна, на посаду Авакова розглядалися два можливих кандидатів. Обидва - нардепи від "Слуги народу".