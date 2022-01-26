Криптовалютний гаманець від Wirex доступний в Україні. Компанія зацікавлена у локальних розробниках

Британська крипто-процесингова компанія Wirex повідомила про можливість використання мобільного застосунку Wirex Wallet для купівлі криптовалют в Україні. Компанія зацікавлена у послугах розробників IT продуктів з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Wirex Wallet - повністю децентралізований криптовалютний гаманець, що дозволяє купувати та обмінювати понад 100 цифрових активів, зокрема Bitcoin, Ethereum, Dogecoin та різноманітні NFT.

За інформацією представників компанії, на відміну від більшості банківських та фінтех-продуктів, Wirex Wallet не потребує верифікації та паспортних даних для купівлі криптовалют. Для цього достатньо електронної пошти та банківської карти, або ж можна скористатися сервісами Apple та Google Pay.

Зазначається, що за безпеку коштів відповідає децентралізована система зберігання, а за безпеку даних - передове шифрування. Навіть у разі втрати пристрою, гаманець можна відновити за допомогою біометричної резервної копії.

"Україна знаходиться у п'ятірці лідерів за індексом прийняття криптовалют, тож ми впевнені, що завдяки нашому продукту українці отримають ще більш спрощений доступ до ринку цифрових активів, і криптовалюти поступово увійдуть у наше повсякденне життя нарівні із традиційними грошима. До того ж саме українські розробники створюють продукт, яким вже користується понад 4 млн клієнтів по всьому світі, і наразі ми в активному пошуці криптовалютних девелоперів", - заявив CTO Wirex, керівник Wirex R&D Руслан Колодяжний.

За його словами, на український ринок виходить все більше фінтех-продуктів, тож попит у розробниках у сфері блокчейн також активно зростатиме.