Названо розмір можливої моральної компенсації за люстрацію

У новому законі про люстрацію пропонується передбачити розмір компенсації моральної шкоди близько 3,4 тисяч гривень. Компенсація визначається у разі незаконної люстрації.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Час компенсацій: як влада вирішила змінити люстрацію в Україні".

Згідно з положеннями нового законопроекту, в Україні буде створена спеціальна люстраційна комісія. Якщо вона в конкретному випадку прийде до висновку про незаконність люстрації, то потерпілий зможе претендувати на компенсації.

При цьому втрачений дохід порівняють з доходами люстрованого після звільнення і виплатять різницю. Крім того, за моральну шкоду екс-чиновник зможе отримати до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз це 3 400 гривень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що люстрація екс-співробітників КДБ залишиться в законі Міністерства юстиції. Зокрема, вони не зможуть займати посади в українських органах влади, але їм дадуть право оскаржити заборону в люстраційній комісії.

У той же час пропонується скасувати люстрацію колишнього керівництва Комуністичної партії СРСР. В уряді мають намір дослухатися до зауваження ЄСПЛ про те, що дана норма давно втратила актуальність.