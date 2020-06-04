Названо головного претендента на голову МОН

На сьогодні головним претендентом на посаду міністра освіти і науки розглядають Сергія Шкарлета. Він є ректором Чернігівського національного технічного університету

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кадрові експерименти: як шукають і призначають міністрів до уряду Шмигаля".

Як підтвердив РБК-Україна голова профільного парламентського комітету Сергій Бабак, 3 червня комітет проводив зустріч зі Шкарлетом. Але поки рішення по його кандидатурі не ухвалено. Водночас, за даними РБК-Україна, на сьогодні немає альтернативних кандидатів на пост міністра освіти і науки.

Відомо, що Шкарлет у 2010 році намагався потрапити до Чернігівської обласної ради від Партії регіонів, а у 2015 - від "Блоку Петра Порошенка".

Крім того, за інформацією РБК-Україна, днями кандидатом на посаду міністрів розглядалася заступник голови Інституту математики Національної академії наук України Олександра Антонюк. Але на співбесіді з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем вони не знайшли спільну мову.

Зазначимо, на прес-конференції за підсумками року президентства Володимир Зеленський заявляв, що пропонував Бабаку очолити це міністерство, але той відмовився.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявляв, що фаворит на пост міністра освіти і науки змінюється щотижня.

РБК-Україна з'ясовувало, чому зірвалося голосування за призначення Романа Абрамовського міністром екології.