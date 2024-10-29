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У Путина пригрозили из-за заводов Rheinmetall в Украине

Украина, Вторник 29 октября 2024 12:48
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У Путина пригрозили из-за заводов Rheinmetall в Украине Фото: пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Кремле отреагировали на строительство заводов немецкого концерна Rheinmetall в Украине. Их назвали законной целью для ударов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Кремля Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Отвечая на вопрос журналиста про то, является ли построенный завод Rheinmetall в Украине законной целью российских войск, как и любой другой оборонный завод на территории страны, Песков ответил: "Разумеется, да".

Заводы Rheinmetall в Украине

Концерн Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству оружия. Один из них уже работает.

На этих заводах планируется производить оружие. В частности, Rheinmetall получил заказ на строительство в Украине завода по производству снарядов.

Кроме того, в Украине открыт первый цех по ремонту и производству бронетехники. Также планируется, что концерн Rheinmetall откроет в Украине совместное производство ПВО.

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