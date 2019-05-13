ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Клімкін заявив про необхідність введення масштабних санкцій проти РФ

Новини » Політика    13.05.2019 - 15:56
Клімкін заявив про необхідність введення масштабних санкцій проти РФ
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін заявив, що роздача паспортів РФ в зоні ООС є зрадою

Щоб припинити видачу російських паспортів на Донбасі необхідно ввести масштабні санкції проти Росії у вигляді системної відповіді. Про це заявляє міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу, який транслювали в ефірі "112".

Клімкін заявив, що роздача паспортів РФ в зоні ООС є зрадою.

"На цей раз якимись формальними санкціями, персональними вже нічого не повинно закінчитися. Це точно буде те, що у нас називається "зрада". Якщо ми 10, 20, 50 осіб поставимо під санкції - це не відповідь. Я сьогодні сказав, що це мега-проблема для нас, для нашої національної безпеки. Причому не тільки окупованої території", - сказав Павло Клімкін.

Це Клімкін почав обговорювати з міністрами закордонних справ країн ЄС. За його інформацією, деякі цю думка не підтримують, проте більшість все ж "починають замислюватися".

Раніше повідомлялося, що Україна може позбавити пенсій жителів Донбасу з російськими паспортами.

Минулого тижня стало відомо, що Кабінет міністрів України також готує персональні санкції за видачу російських паспортів на Донбасі.

РФ планує набрати мільйон дітей до військової організації, - InformNapalm Паспорти РФ для жителів Донбасу будуть дійсні тільки в одній області, - ГУР
Новини України Російська ФедераціяДонбасПавло КлімкінпаспортСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся