Коалиция из 30 стран намерена пресечь попытки России обойти санкции, - Минфин США

Соединенные Штаты и их союзники на этой неделе введут новые санкции, чтобы пресечь попытки России уклониться от санкций и экспортного контроля, направленных на принуждение Москвы к прекращению войны против Украины.

Об этом заявил заместитель министра финансов САШ Уолли Адейемо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Адейемо сказал, что коалиция из более чем 30 стран будет пресекать закупки Россией товаров двойного назначения, таких как холодильники, для извлечения полупроводников, необходимых для ее армии. Санкции также будут направлены на то, чтобы остановить перевалку нефти и других товаров через соседние страны.

"Широта этой коалиции - это то, что позволит нам и дальше изолировать Россию", - говорится в тексе речи Адейемо, которая будет произнесена в Совете по международным отношениям во вторник, 21 февраря, в преддверии годовщины российского вторжения.

Официальные лица также предупредят компании и частных лиц, продолжающих вести бизнес с Россией, о том, что они столкнутся с санкциями.

"Мы заставим тех, кто не выполняет наши санкции и экспортный контроль, выбирать между их экономическими связями с нашей коалицией стран, на которые приходится более половины мирового ВВП, или оказанием материальной поддержки России, экономика которой становится все более изолированной с каждым днем", - отметил он.

Цель, по словам Адейемо, заключается в том, чтобы продолжать увеличивать издержки для России, связанные с уклонением от санкций и попытками обойти ограничение цен на нефть, введенное "Большой семеркой", путем создания собственной альтернативной системы для продажи нефти.

Россия уже была вынуждена отвлекать миллиарды средств от войны для оплаты страховки, доставки и других услуг, и Вашингтон будет искать "дополнительные способы увеличить" эти расходы, сказал он.

Адейемо сказал, что официальные лица США и их союзников предупредят компании и финансовые учреждения в своих странах, а также в Индии и Китае, об уклонении от санкций, введенных против России.

США также предоставляли разведывательную информацию странам, в том числе нескольким соседям России, чтобы они могли пресечь уклонение от санкций. Если они не смогут действовать, сказал он, "мы и наши партнеры готовы использовать различные экономические инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы действовать самостоятельно".

Представители США и коалиции предупреждали компании и банки в этих странах, что им грозит отключение от западных рынков и финансовых систем, если они не введут санкции.

Адейемо признал, что экономические данные России оказались лучше, чем ожидалось, но сказал, что западные санкции вынуждают Кремль использовать ограниченные ресурсы для поддержки своей экономики.

"Спустя год после начала этого конфликта российская экономика больше похожа на экономику Ирана и Венесуэлы, чем на члена Группы 20 крупнейших экономик", - сказал он.

Адейемо отметил, что Вашингтон обеспокоен углублением связей между Россией и Китаем, но Пекин не может предоставить Москве передовые полупроводники, необходимые для замены военной техники, утраченной с начала войны.