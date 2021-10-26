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У Київській області вибух газу розніс харчоблок дитсадка

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Кодаки, Вівторок 26 жовтня 2021 17:21
У Київській області вибух газу розніс харчоблок дитсадка Фото: у харчоблоці дитсадка стався вибух (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В Обухівському районі Київської області стався вибух на території дитячого садка "Вербиченька". Інцидент стався у селі Кодаки Васильківської міської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"По прибуттю рятувальниками було встановлено, що стався вибух газу без подальшого горіння в приміщенні харчоблоку суміжному з котельнею на території дитячого навчального закладу", - розповіли в ДСНС.

Вибух газу зруйнував стіни харчоблоку та перекриття. В результаті інциденту, попередньо, жертв та постраждалих немає.

Причина вибуху в будівлі харчоблоку наразі встановлюється.

Фото: у харчоблоці дитсадка стався вибух (kv.dsns.gov.ua)

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Київська область ДСНС детский сад Вибух
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