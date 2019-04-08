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Стали відомі пари півфіналу Кубка України

Новини » Спорт    08.04.2019 - 14:35
Стали відомі пари півфіналу Кубка України
Фото: відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України (facebook.com/uanationalcup)

Відразу два клуби з Першої ліги пробилися в півфінал

У Будинку футболу 8 квітня відбулася жеребкування 1/2 фіналу Кубка України, за підсумку якої стали відомі пари команд, які поборються за виход в фінал турніру. Трансляція церемонії доступна на Youtube-каналі ФФУ.

Участь у заході взяли володарі "Золотого м’яча" Ігор Бєланов та Олег Блохін. 

Отже, результати:

"Інгулець" - "Зоря"
"Дніпро-1" - "Шахтар"

 

Номінальним господарем фінального матчу в Запоріжжі, який відбудеться 15 травня, буде переможець пари "Дніпро-1" - "Шахтар".

За регламентом, стадія півфіналу складається з однієї зустрічі. Матчі відбудуться 17 квітня.

Нагадаємо, вперше в 1/2 фіналу Кубка України зіграють два клуби не з української Прем'єр-ліги (УПЛ).

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