Стали відомі пари півфіналу Кубка України

Фото: відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України (facebook.com/uanationalcup)

Відразу два клуби з Першої ліги пробилися в півфінал

У Будинку футболу 8 квітня відбулася жеребкування 1/2 фіналу Кубка України, за підсумку якої стали відомі пари команд, які поборються за виход в фінал турніру. Трансляція церемонії доступна на Youtube-каналі ФФУ.

Участь у заході взяли володарі "Золотого м’яча" Ігор Бєланов та Олег Блохін.

Отже, результати:

"Інгулець" - "Зоря"

"Дніпро-1" - "Шахтар"

Номінальним господарем фінального матчу в Запоріжжі, який відбудеться 15 травня, буде переможець пари "Дніпро-1" - "Шахтар".

За регламентом, стадія півфіналу складається з однієї зустрічі. Матчі відбудуться 17 квітня.

Нагадаємо, вперше в 1/2 фіналу Кубка України зіграють два клуби не з української Прем'єр-ліги (УПЛ).