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ДБР буде просити арешт без застави для поліцейських за згвалтування жінки

Новини » Надзвичайні події     25.05.2020 - 12:37
ДБР буде просити арешт без застави для поліцейських за згвалтування жінки
Фото: затримані поліцейські (dbr.gov.ua)

Під час допиту один з поліцейських стріляв з табельної зброї над головою свідка

У Державному бюро розслідувань (ДБР) розповіли деталі зґвалтування поліцейськими жінки у Київській області, для них будуть просити арешт без застави. Один з поліцейських вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За попередньою інформацією, в ніч з 23 на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті вдягав на жінку протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, поліцейські побили чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета над його головою. У результаті вказаних дій потерпілий отримав переломи ребер та носу.

Наразі слідчими ДБР готується повідомлення про підозру затриманим та вирішується питання про обрання відносно них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, у Київській області двоє поліцейських зґвалтували жінку, у зв'язку з чим їх звільнили, а підрозділ розформували.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України полицияизнасилование
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