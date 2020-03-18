Призначення Венедіктової в ГПУ суперечить обіцянкам президента, - Гармс

Кадрові зміни, які провів президент України Володимир Зеленський в уряді та Генеральній прокуратурі України, суперечать його обіцянкам про боротьбу з корупцією та продовження демократичних реформ. Про це у Twitter написала Ребекка Гармс, співголова парламентської асамблеї Euronest, депутат Європарламенту у 2004-2019 роках.

"Нові призначення після нещодавньої зміни уряду суперечать основним обіцянкам президента України. Його вибір не є сигналом для нової ери гідності, для єдності, а також для подальшої боротьби з корупцією" - написала Гармс.

Нагадаємо, 17 березня Верховна рада призначила новим генпрокурором України Ірину Венедіктову. Призначення Венедіктової підтримали 269 нардепів.

Раніше, 16 березня, президент Володимир Зеленський пропонував Верховній раді призначити т.в.о. глави Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову генеральним прокурором.

Як писало РБК-Україна, американські експерти назвали призначення на посаду генпрокурора Ірину Венедіктової поганим сигналом для міжнародних інвесторів.