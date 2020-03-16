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Зеленський пропонує Раді призначити Венедіктову генпрокурором

Новини » Політика     16.03.2020 - 22:47
Зеленський пропонує Раді призначити Венедіктову генпрокурором
Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

На сайті парламенту з'явився відповідний проект постанови

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній раді призначити т.в.о. глави Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову генеральним прокурором. Про це свідчить проект постанови, опублікований на сайті Верховної ради.

Проект постанови №3227 "Про надання згоди на призначення президентом України Венедіктової І.В. на посаду генерального прокурора" був зареєстрований у Раді 16 березня.

Наразі його текст відсутній, останній етап проходження - переданий на розгляд керівництву.

Ірина Венедіктова у серпні 2019 - грудні 2019-го очолювала Комітет Верховної ради з питань правової політики. 28 грудня стала в.о. глави ДБР.

Нагадаємо, 6 березня 2020 виконуючим обов'язки генерального прокурора України офіційно був призначений Віктор Чумак. До відставки попереднього генпрокурора Руслана Рябошапки він був одним із його заступників.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що діюча в. о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедиктова є одним з кандидатів на посаду генерального прокурора. Ще одним варіантом джерела РБК-Україна називали нардепа Сергія Іонушаса.

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Новини України Володимир ЗеленськийВерховна РадаІрина Венедіктова
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