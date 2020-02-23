ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Призначено нову дату скасованого через коронавірус бою українського боксера

Новини » Спорт     23.02.2020 - 20:25
Призначено нову дату скасованого через коронавірус бою українського боксера
Фото: Віктор Постол (instagram.com/icemanpostol)

Поєдинок пройде 9 травня і стане головною подією вечора боксу

Український боксер Віктор Постол проведе бій проти чемпіона світу за версіями WBC і WBO в напівсередній вазі Хосе Карлоса Раміреса 9 травня у Фресно (Каліфорнія, США). Про це повідомляє ESPN.

Поєдинок стане головною подією вечора боксу.

Нагадаємо, спочатку поєдинок Раміреса і Постола повинен був відбутися 1 лютого в Хайкоу, Китай, але був скасований через епідемію коронавірусу.

Постол був володарем пояса WBC в першій напівсередній вазі в період 2015-16 років. У поєдинку за вакантний титул в жовтні 2015 року він переміг аргентинця Лукаса Мартіна Матіссе, але в наступному бою Постол програв титул американцю Терренсу Кроуфорду.

В останньому бою в кінці квітня 2019 року Віктор одноголосним рішенням суддів переміг Мохамеда Мімуна. Після перемоги над французом Постол став офіційним претендентом на титул WBC в напівсередній вазі.

Рамірес провів минулий поєдинок у липні і технічним нокаутом здолав співвітчизника Моріца Хукера. Для нього це буде перший захист обох поясів.

Промоутер Ломаченка оголосив попередню дату і місце бою з Лопесом Повернення Усика на ринг відкладається через травму
Новини України 9 МаябойВиктор ПостолБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся