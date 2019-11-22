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Бій українця Постола за два титули чемпіона світу затверджений

Новини » Спорт     22.11.2019 - 09:11
Бій українця Постола за два титули чемпіона світу затверджений
Фото: Віктор Постол (instagram.com/icemanpostol)

Поєдинок відбудеться 1 лютого в Китаї

Бій українського боксера Віктора Постола з чемпіоном WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Карлосом Рамірес відбудеться 1 лютого 2020 року в Китаї. Про це у соцмережах інформує промоутерська компанія американця Top Rank.

На кону поєдинку стоятимуть обидва титули Раміреса.

Постол став обов'язковим претендентом на пояс чемпіона WBC, перемігши у квітні француза Мохаммеда Мімун. Рамірес провів минулий поєдинок у липні і технічним нокаутом здолав співвітчизника Моріца Хукера. Для нього це буде перший захист обох поясів.

Нагадаємо, Постол очолив список боксерів WBC в першій напівсередній вазі, піднявшись з другої позиції. Українець вже володів поясом організації, який завоював у 2015 році після перемоги над аргентинцем Лукасом Матіссе. Вже в наступному поєдинку українець втратив титул, поступившись Теренсу Кроуфорду з США.

У 2018 році Віктор Постол програв шотландцеві Джошу Тейлору в бою за пояс WBC Silver.

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