Призначено дату розгляду справи Вишинського по суті

Колегія суддів Подільського районного суду Києва 26 березня призначила до розгляду по суті кримінальну справу за обвинуваченням керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського на 4 квітня. Про це повідомляє "Інтерфакс Україна".

Повідомляється, що таке рішення суд ухвалив у вівторок за підсумками попереднього засідання.

"Призначити судовий розгляд по кримінальній виробництва... колегією суддів Подільського районного суду у відкритому режимі", - йдеться в ухвалі суду.

Перше засідання з розгляду справи по суті призначено на 14:30 4 квітня

Нагадаємо, подільський районний суд Києва 26 березня задовольнив клопотання прокуратури і продовжив Вишинському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 24 травня 2019 року.

Рішення колегія суду прийняла, розглянувши клопотання сторони обвинувачення. При цьому судді відмовили захисту у задоволенні клопотання про повернення обвинувального акта прокурорам.

У свою чергу захист заявив про відвід колегії суддів, мотивуючи своє клопотання упередженістю суддів. Зокрема, клопотання про продовження запобіжного заходу не обговорювалося учасниками процесу. Суд пішов у дорадчу кімнату для вирішення питання про заявлений захистом відвід колегії суддів.

18 березня Вишинського доставили в Київ в Лук'янівське СІЗО. РБК-Україна писало, що прокуратура Автономної Республіки Крим 6 березня 2019 року направила до суду обвинувальний акт щодо Вишинського.

Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Також затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.