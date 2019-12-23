Призначений новий прокурор Кіровоградської області

Фото: Тубелець і Чумак (gp.gov.ua)

Олексій Тубелець працює в органах прокуратури з 2006 року

Новим прокурором Кіровоградської області призначений Олексій Тубелець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Повідомляється, що в понеділок, 23 грудня, заступник генерального прокурора Віктор Чумак представив Тубельца в якості керівника колективу прокуратури Кіровоградської області. Як зазначив Чумак, ключовими пріоритетами для органів прокуратури Кіровоградської є боротьба з корупцією та організованою злочинністю.

Олексій Тубелець працює в органах прокуратури з 2006 року на посадах прокурора, слідчого, а також на керівних посадах в прокуратурі Харківської області. До призначення головним прокурором Кіровоградської області працював начальником відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері службової діяльності, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Харківської області.

Раніше РБК-Україна писало, що 21 грудня представили нового прокурора Сумської області. Ним став Григорій Кондратенко.

Також повідомлялося, що прокурором Вінницької області був призначений Костянтин Меримерин. До призначення Меримерин обіймав посаду голови Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області.