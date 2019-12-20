ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Призначений новий прокурор Вінницької області

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 17:30
Призначений новий прокурор Вінницької області
Фото: Костянтин Меримерин (gp.gov.ua)

До призначення Меримерин обіймав посаду голови Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області

Новим прокурором Вінницької області призначено костянтина Меримерин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури.

Повідомляється, що 20 грудня заступник генпрокурора Віктор Чумак представив Меримерина колективу обласної прокуратури.

"Пріоритетом для нас має бути дотримання прав громадян та захист інтересів держави, боротьба з корупцією, протидія злочинності, зокрема, її організованим формам і проявам", - зазначив новий прокурор Вінницької області.

Зазначимо, Костянтин Меримерин працює в органах прокуратури з 2007 року. До призначення на посаду прокурора Вінницької області очолював Комінтернівську місцеву прокуратуру Одеської області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 13 грудня був призначений новий прокурор Черкаської області. Ним став Олександр Воронін, який до цього обіймав посаду заступника прокурора Чернівецької області.

Також повідомлялося, що Ярослава Голинського призначили новим прокурором Полтавської області. До призначення на посаду він працював заступником прокурора Київської області.

Призначено нового прокурора Івано-Франківської області Призначений новий прокурор Житомирської області
Новини України прокурорВинницкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся