У Сумах представили нового прокурора області

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Григорій Кондратенко призначений прокурором Сумської області

В Сумах 21 грудня представили нового прокурора області, ним став Григорій Кондратенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Кондратенко був призначений на цю посаду 20 грудня. Його представляв його заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Григорій Кондратенко народився в 1977 році в Полтавській області. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого.

Працював помічником прокурора Чутівського району Полтавської області. Протягом одинадцяти років обіймав різні посади в прокуратурі Полтавської області. У 2012-2014 роках працював на керівних посадах у прокуратурі Сумської області. З 2014 року майже два роки очолював прокуратуру Кременчука. З 2016 року працював у Генеральній прокуратурі України, обіймав посади від старшого слідчого з особливо важливих справ до начальника відділу та заступника начальника управління.

Нагадаємо, 20 грудня новим прокурором Вінницької області призначений Костянтин Меримерин.