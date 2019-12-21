ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сумах представили нового прокурора області

Новини » Суспільство     21.12.2019 - 18:24
У Сумах представили нового прокурора області
Фото (facebook.com)

Григорій Кондратенко призначений прокурором Сумської області

В Сумах 21 грудня представили нового прокурора області, ним став Григорій Кондратенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Кондратенко був призначений на цю посаду 20 грудня. Його представляв його заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Григорій Кондратенко народився в 1977 році в Полтавській області. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого.

Працював помічником прокурора Чутівського району Полтавської області. Протягом одинадцяти років обіймав різні посади в прокуратурі Полтавської області. У 2012-2014 роках працював на керівних посадах у прокуратурі Сумської області. З 2014 року майже два роки очолював прокуратуру Кременчука. З 2016 року працював у Генеральній прокуратурі України, обіймав посади від старшого слідчого з особливо важливих справ до начальника відділу та заступника начальника управління.

Нагадаємо, 20 грудня новим прокурором Вінницької області призначений Костянтин Меримерин.

ГПУ відкрила провадження щодо нелегальних гральних закладів ГПУ представила нові докази присутності Росії на Донбасі
Новини України ГПУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся