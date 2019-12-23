Призначено нового прокурора Херсонської області

Новим прокурором Херсонської області був призначений Ігор Івченко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Як наголошується, в понеділок, 23 грудня 2019, заступник генерального прокурора Віктор Тріпак представив колективу прокуратури Херсонської області нового керівника.

Тріпак окреслив найбільш пріоритетні завдання та визначив проблемні питання з урахуванням специфіки регіону, звернувши увагу, що найважливіше - це відновити довіру у людей в органи прокуратури, де закон і справедливість є фундаментом роботи.

У свою чергу, новопризначений прокурор подякував за довіру та запевнив, що разом з колективом докладе зусиль для подолання всіх викликів, що стоять перед прокуратурою.

Відзначимо, Ігор Івченко з липня 1997 року працював в органах прокуратури Львівської області. У 2016 році був нагороджений нагрудним знаком "Почесний працівник прокуратури України".

Нагадаємо, 23 грудня також був призначений новий прокурор Кіровоградської області. Ним став Олексій Тубелець.

Крім того, 21 грудня представили нового прокурора Сумської області. Ним став Григорій Кондратенко.

Також повідомлялося, що прокурором Вінницької області був призначений Костянтин Меримерин. До призначення Меримерин обіймав посаду голови Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області.