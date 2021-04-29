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Мокан йде з посади представника Кабміну в Раді

Новость на русском → Києва, Четвер 29 квітня 2021 12:36
Мокан йде з посади представника Кабміну в Раді Фото: нардеп Василь Мокан (facebook com MokanV)
Автор: РБК-Україна

Народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан йде з посади представника Кабінету міністрів у Верховній раді. Він написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це Мокан повідомив у своєму Telegram.

"З прем'єр-міністром такий крок взаємно погоджено. Вдячний йому і всьому складу уряду насичених 13,5 місяців роботи. Хто стане наступником на посаді - рішення за Кабміном", - зазначив Мокан.

Мокан йде з посади представника Кабміну в Раді

Фото: заява Мокана

В уряді вже повідомили, що протягом двох тижнів назвуть наступника, ключовим завданням якого буде посилення інституційної взаємодії уряду і Верховної ради.

Нагадавши, Мокана призначили представником Кабінету міністрів у Раді у березні 2020 року замість нардепа Олени Шуляк. Вона ж свою відставку пояснила тим, що представляла в парламенті уряд попереднього прем'єра Олексія Гончарука.

До неї до листопада 2019 року представником Кабміну в Раді була нардеп Ірина Верещук. Тодішній прем'єр Гончарук говорив, що планував звільнити її з посади через критику діяльності Кабінету міністрів, проекту державного бюджету, а також через позицію щодо законопроектів.

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