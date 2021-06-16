Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА

"Поки ще не бажаємо... давайте дочекаємося затвердження і далі будемо співпрацювати з вами в новій якості. Поки ви ще діючий заступник міністра, так що вам успіхів і всього самого доброго", - зазначив прем'єр Денис Шмигаль.

Зазначимо, у 2016 році Живицький був керівником апарату Сумської ОДА, а з вересня 2019 року - першим заступником міністра розвитку громад і територій України та курирував ЖКГ. У 2020 році перейшов на позицію заступника міністра інфраструктури.