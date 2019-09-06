Призначено нового начальника СБУ в Донецькій і Луганській областях

Новим начальником Головного управління Служби безпеки України (СБУ) в Донецькій і Луганській областях став Віталій Винниченко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Луганської обласної державної адміністрації.

Як повідомляється, нового керівника представили перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Погуляйко і керівник ГУ полковник Володимир Петриченко.

Віталій Винниченко в 2000 році вступив на службу в Луганській області. До призначення Винниченка 15 років працював у Департаменті захисту національної державності СБУ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 29 серпня під час першого засідання Верховна рада нового скликання призначила нового голову Служби безпеки України. Ним став Іван Баканов.

До цього президент України Володимир Зеленський призначив керівників СБУ у Києві та Київській області, Кіровоградській, Черкаській та Житомирській областях.

Крім того, президент України Володимир Зеленський звільнив Едуарда Крицына з посади начальника Служби безпеки України в Херсонській області.