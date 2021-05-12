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"Шахтар" офіційно оголосив про відхід Каштру

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Київ, Середа 12 травня 2021 15:28
"Шахтар" офіційно оголосив про відхід Каштру Фото: під керівництвом Луїша Каштру "гірники" провели 84 матчі (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Ігор Литвиненко

Донецький "Шахтар" офіційно повідомив, що португальський наставник Луїш Каштру залишає клуб. Він очолював "гірників" протягом двох років.

Про це повідомляє прес-служба "Шахтаря".

Сьогодні, 12 травня, відбулася зустріч між Каштру і генеральним директором "Шахтаря" Сергієм Палкіним. Під час зустрічі Палкін подякував португальця за роботу і вручив тому іменну футболку з цифрою 84 - саме стільки матчів "гірники" провели під керівництвом Каштру.

Всього під керівництвом португальського наставника "гірники" здобули 51 перемогу, 16 раз зіграли внічию і 17 разів програли. Команда забила 168 м'ячів (2 голи за гру).

Каштру очолив "Шахтар" 12 червня 2019 року, підписавши дворічний контракт, який завершується цього літа.

Фото: Каштру провів два роки в "Шахтарі" (facebook.com/Palkin.Sergey)

Раніше про свій відхід з клубу заявив сам Каштру.

Відзначимо, зараз в "Шахтар" сватають наставника італійського "Сассуоло" Роберто де Дзербі. За інформацією італійських ЗМІ, він вже підписав контракт з "гірниками". Очікується, що "Шахтар" вже на цьому тижні оголосить про призначення нового наставника.

Нагадаємо, за підсумками сезону "Шахтар" посів друге місце в УПЛ, відставши від "Динамо" на 11 очок.

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