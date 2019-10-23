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Призначений новий очільник прокуратури АРК

Новини » Політика    23.10.2019 - 18:38
Призначений новий очільник прокуратури АРК
Фото: Ігор Поночовний (ark.gp.gov.ua)

Відповідний наказ підписаний 22 жовтня

Новим очільником прокуратури Автономної Республіки Крим призначено Ігоря Поночовного. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Поночовного у середу, 23 жовтня, на посаді представив колективу прокуратури заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Ігор Поночовний з 2017 року працював у прокуратурі автономії, пройшов шлях від заступника начальника управління до заступника прокурора. За цей час зарекомендував себе виключно як професіонал, що зможе ефективно продовжити роботу відомства на шляху до деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим", - сказав Мамедов.

Новий керівник прокуратури АРК, зі свого боку, пообіцяв продовжити реалізацію планів і завдань, які визначені Стратегією розвитку прокуратури АР Крим в умовах тимчасової окупації на 2019 - 2021 роки.

Поночовний призначений на посаду прокурора Автономної Республіки Крим 22 жовтня 2019 року наказом Генерального прокурора.

У прокуратурі повідомили, що з грудні 2016 року Поночовний працював на посаді начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області.

Через рік, у грудні 2017 року, розпочав роботу в прокуратурі Автономної Республіки Крим. Спочатку – на посаді заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва. Опісля очолив управління нагляду в кримінальному провадженні. У червні 2018 року обійняв посаду заступника прокурора Автономної Республіки Крим.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Гюндуза Мамедова на посаду заступника Генерального прокурора. Мамедов з серпня 2016 року очолював прокуратуру Автономної Республіки Крим.

РБК-Україна писало, що начальника ліквідованого Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка звільнили з ГПУ.

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