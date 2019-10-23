Назначен новый глава прокуратуры АРК

Фото: Игорь Поночовный (ark.gp.gov.ua)

Соответствующий приказ подписан 22 октября

Новым руководителем прокуратуры Автономной Республики Крым назначен Игорь Поночовный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе прокуратуры.

Поночовного в среду, 23 октября, на посту представил коллективу прокуратуры заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Игорь Поночовный с 2017 года работал в прокуратуре автономии, прошел путь от заместителя начальника управления до заместителя прокурора. За это время зарекомендовал себя исключительно как профессионал, который сможет эффективно продолжить работу ведомства на пути к деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым", - сказал Мамедов.

Новый руководитель прокуратуры АРК, со своей стороны, пообещал продолжить реализацию планов и задач, которые определены Стратегией развития прокуратуры АР Крым в условиях временной оккупации на 2019 - 2021 годы.

Поночовный назначен на должность прокурора Автономной Республики Крым 22 октября 2019 года приказом Генерального прокурора.

В прокуратуре сообщили, что с декабре 2016 года Поночовный работал на должности начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры и процессуального руководства прокуратуры Полтавской области.

Через год, в декабре 2017 года, начал работу в прокуратуре Автономной Республики Крым. Сначала - на должности заместителя начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры и процессуального руководства. Позже возглавил управление надзора в уголовном производстве. В июне 2018 года занял пост заместителя прокурора Автономной Республики Крым.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Гюндуза Мамедова на должность заместителя Генерального прокурора. Мамедов с августа 2016 года возглавлял прокуратуру Автономной Республики Крым.

РБК-Украина писало, что начальника ликвидированного Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка уволили из ГПУ.