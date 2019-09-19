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Призначений новий глава поліції в Херсонській області

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 16:59
Призначений новий глава поліції в Херсонській області
Фото: Олександр Прокудін (npu.gov.ua)

Начальником поліції Херсонської області став Олександр Прокудін

У четвер, 19 вересня, заступник голови Національної поліції України Ігор Клименко представив нового главу поліції Херсонській області полковника Олександра Прокудіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

За словами Ігоря Клименка, Нацполіція чекає від Олександра Прокудіна забезпечення належного рівня безпеки громадян та підвищення довіри людей до працівників поліції.

"У першу чергу, хочу звернути увагу особового складу на посилення боротьби з наркозлочинністю, підтримання громадського порядку, на покращення взаємодії з органами місцевої влади, патрульної поліцією та іншими правоохоронними структурами області", - сказав заступник голови Національної поліції.

Повідомляється, що до призначення Прокудін обіймав протягом чотирьох років посаду заступника начальника поліції в Херсонській області. До цього поліцію області п'ять років очолював генерал Артур Меріков.

Нагадаємо, 18 вересня голова Нацполиции України Сергій Князєв представив нового главу поліції Запорізької області Миколи Лушпієнка. Лушпієнко був радником Міністра внутрішніх справ, після очолив поліцію Сумської області.

Також, 17 вересня був представлений глава поліції Сумської області. Ним став полковник Руслан Пиняга, який обіймав посаду заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполиции України.

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