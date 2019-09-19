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Назначен новый глава полиции в Херсонской области

Новости » Общество    19.09.2019 - 16:59
Назначен новый глава полиции в Херсонской области
Фото: Александр Прокудин (npu.gov.ua)

Начальником полиции Херсонской области стал Александр Прокудин

В четверг, 19 сентября, заместитель главы Национальной полиции Украины Игорь Клименко представил нового главу полиции Херсонской области полковника Александра Прокудина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По словам Игоря Клименко, Нацполиция ждет от Александра Прокудина обеспечения надлежащего уровня безопасности граждан и повышения доверия людей к работникам полици.

"В первую очередь, хочу обратить внимание личного состава на усиление борьбы с наркопреступностью, поддержание общественного порядка, на улучшение взаимодействия с органами местной власти, патрульной полицией и другими правоохранительными структурами области", - сказал заместитель главы Национальной полиции.

Сообщается, что до назначения Прокудин занимал на протяжении четырех лет должность заместителя начальника полиции в Херсонской области. До этого полицию области пять лет возглавлял генерал Артур Мериков.

Напомним, 18 сентября глава Нацполиции Украины Сергей Князев представил нового главу полиции Запорожской области Николая Лушпиенко. Лушпиенко был советником Министра внутренних дел, после - возглавил полицию Сумской области.

Также, 17 сентября был представлен глава полиции Сумской области. Им стал полковник Руслан Пиняга, который занимал должность заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

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