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Назначен новый глава НАПК

Новости » Политика     15.01.2020 - 11:46
Назначен новый глава НАПК
Фото: Александр Новиков (РБК-Украина)

Правительство приняло решение после конкурса

Кабинет министров назначил главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова. Такое решение было принято на заседании правительства.

Прямое включение с заседания правительства транслировалось на канале Кабмина в Youtube.

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, перед Новиковым стоит важная задача - обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное - показать конкретные результаты уничтожения коррупции.

Назначен новый глава НАПК

Напомним, ранее Новиков был прокурором департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры. В 2015 году Новиков был претендентом на пост главы первого заместителя председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры.

Отметим, в октябре 2019 году вступил в силу закон о переформатировании деятельности НАПК. Согласно закону, Кабинет министров получил право назначать главу НАПК, в то время ка ранее этот орган был независимым и главу комисии избирали члены НАПК.

Напомним, конкурсная комиссия избрала новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.

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